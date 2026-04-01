Illats

Défis en bib’ ! Spécial Loups-Garous

1550 Route des Landes Illats Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Convergence Garonne vous propose un après-midi jeux spécial Loups-Garous lors d’une ouverture exceptionnelle de la bibliothèque intercommunale d’Illats ! Plongez dans l’ambiance mystérieuse du village où, chaque nuit, les loups-garous rôdent… Stratégie, bluff et fous rires autour du célèbre jeu les loups garous de thiercelieux . Saurez-vous démasquer les créatures avant qu’il ne soit trop tard ?

À partir de 10 ans. .

1550 Route des Landes Illats 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 33 42

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English : Défis en bib’ ! Spécial Loups-Garous

L’événement Défis en bib’ ! Spécial Loups-Garous Illats a été mis à jour le 2026-04-09 par La Gironde du Sud