Défis en Folie ! La Distylerie Luçon

Défis en Folie !

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

2026-03-07

Saurez-vous relever les défis de la médiatrice ?

Entre observation, rapidité et logique… à vous de jouer, seul ou à plusieurs, pour tenter de remporter un cadeau !

Tout public. Réservation conseillée, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Can you meet the mediator’s challenges?

