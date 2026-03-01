Défis en Folie ! La Distylerie Luçon
Défis en Folie ! La Distylerie Luçon samedi 7 mars 2026.
Défis en Folie !
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07 16:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Saurez-vous relever les défis de la médiatrice ?
Entre observation, rapidité et logique… à vous de jouer, seul ou à plusieurs, pour tenter de remporter un cadeau !
Tout public. Réservation conseillée, places limitées.
Les mineurs de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
Can you meet the mediator’s challenges?
