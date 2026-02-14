Défis et enquêtes dans l’antiquité, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Défis et enquêtes dans l’antiquité Dimanche 29 mars, 14h30 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée au musée : 6 €

Étudiants (-26 ans) : 2 €

Gratuit pour les -18 ans et titulaires de la Carte jeune

Dans les salles antiques, déchiffrez des graffitis romains sortis tout droit de Pompéi. Affrontez nos équipes à travers des jeux antiques : osselets et delta. Mettez votre odorat au «défi des senteurs » à la vitrine «alimentation».

Activité chiffres romains : décodez les dates historiques, classez les chiffres dans l’ordre du plus petit au plus grand. Devinez aussi d’où viennent les expressions latines?

Testez vos connaissances autour de la maquette du Palais Gallien avec son créateur.

Et repartez avec votre date de naissance en chiffres romains !

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un rendez-vous famillial dans le cadre de la saison antique musée d’Aquitaine jeux

