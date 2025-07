Défis gonflés sur la plage des Gitans Saintes-Maries-de-la-Mer

Défis gonflés sur la plage des Gitans

Mercredi 13 août 2025 de 10h à 14h. plage des Gitans Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-08-13 10:00:00

fin : 2025-08-13 14:00:00

2025-08-13

Défis gonflés sur la place des Gitans de 10h à 14h

Elastique, joutes, parcours, ventre glisse



Gratuit tout âge .

plage des Gitans Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Inflatable challenges on Gypsy Square from 10 a.m. to 2 p.m

German :

Aufgeblasene Herausforderungen auf dem Zigeunerplatz von 10:00 bis 14:00 Uhr

Italiano :

Sfide di gonfiaggio in Place des Gitans dalle 10.00 alle 14.00

Espanol :

Desafíos hinchables en la Place des Gitans de 10.00 a 14.00 horas

L’événement Défis gonflés sur la plage des Gitans Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer