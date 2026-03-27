Défis inter-villages Sainte-Montaine VS Ménétréol-sur-Sauldre

Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 13:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Préparez-vous à une après-midi riche en énergie et en bonne humeur avec les défis inter-villages Sainte-Montaine VS Ménétréol-sur-Sauldre

Un événement ludique et fédérateur à ne pas manquer ! Venez vous mesurer aux autres participants et partager un moment de convivialité. .

Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 26 12 musee.marguerite-audoux@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Month of Ménétréol-sur-Sauldre, get ready for an afternoon full of energy and good humour with the Sainte-Montaine Ménétréol Sports and Cultural Challenges!

L’événement Défis inter-villages Sainte-Montaine VS Ménétréol-sur-Sauldre Sainte-Montaine a été mis à jour le 2026-03-27 par OT SAULDRE ET SOLOGNE