Défis & Jeux dans l’univers de Pascal Ruter Airvault

Participez en équipe à un jeu de plateau représentant le Mont Ventoux et tentez de gravir avec vos pions vélo la longue côte qui mène jusqu’au sommet. Pour avancer il vous faudra réussir des défis de lecture, résoudre des énigmes et répondre à des questions sur le monde des bibliothèques. Une excellente manière de découvrir les livres de l’auteur jeunesse Pascal Ruter, mais aussi plein d’autres choses ! Il paraît également qu’une récompense attend l’équipe qui atteindra la première le sommet… Animation gratuite, à la Médiathèque, pour les 6-11 ans. Inscription obligatoire 05 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

