Défis nature et jeux de kim sensoriels, 228 Rue Des Écaves, 73630 École, France, École
Défis nature et jeux de kim sensoriels, 228 Rue Des Écaves, 73630 École, France, École lundi 20 juillet 2026.
Défis nature et jeux de kim sensoriels Lundi 20 juillet, 16h00 228 Rue Des Écaves, 73630 École, France Savoie
Tarifs : Enfant 10€ ; Adultes 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T16:00:00+02:00 – 2026-07-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-20T16:00:00+02:00 – 2026-07-20T18:00:00+02:00
Imaginez-vous , en famille, face à un monde rempli de mystères à découvrir . Le jeu de kim nature vous invite à observer, mémoriser, retrouvrer des éléments cachés dans la nature .
En plus de vous amuser, vous apprendrez à mieux connaître la flore qui vous entoure. Ce défi va stimuler vos sens , renforcer les liens familiaux à travers le jeu et la coopération .
Une aventure pleine de surprises!
Durée : 2h00
Activité organisée par Marielle – Animatrice éveil à la nature
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/defis-nature-et-jeux-de-kim-sensoriels-9639
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Plongez dans le jeu de Kim Nature et mettez vos sens à l’épreuve ! Êtes-vous prêts à relever un défi amusant et captivant pour éveiller votre curiosité ? Observer, sentir, toucher…. Et même goûter Nature Atelier nature