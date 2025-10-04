Défis puzzle Médiathèque de Lagnes Lagnes

Défis puzzle Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Lagnes Vaucluse

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Les « Biblis en folie » reviennent le 4 et 5 octobre pour une deuxième édition des journées nationales dédiées aux bibliothèques et médiathèques.

Pour fêter cette belle initiative, les médiathèques du réseau LMV vous ont concocté un programme spécial pour petits et grands !

Médiathèque de Lagnes Centre tertiaire, 117 allée du centre tertiaire, 84800 LAGNES Lagnes 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.20.27.88. http://www.mediathequeslmv.fr

