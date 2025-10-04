Défis puzzle Médiathèque Intercommunale De Cheval Blanc Cheval-Blanc

Défis puzzle Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Intercommunale De Cheval Blanc Vaucluse

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Les « Biblis en folie » reviennent le 4 et 5 octobre pour une deuxième édition des journées nationales dédiées aux bibliothèques et médiathèques.

Pour fêter cette belle initiative, les médiathèques du réseau LMV vous ont concocté un programme spécial pour petits et grands !

Médiathèque Intercommunale De Cheval Blanc 11 Allée des Lauriers 84460 Cheval-Blanc Cheval-Blanc 84460 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490717526 http://www.mediathequeslmv.fr

Ministère de la culture