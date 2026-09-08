Défis scientifiques Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Défis scientifiques

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Envie de relever des défis en famille ou entre amis ? Venez explorer les sciences autrement à travers une série d’expériences amusantes et ludiques et d’énigmes à résoudre ensemble. Un moment convivial, accessible à tous, pour observer, expérimenter, coopérer et éveiller sa curiosité !

Animé par l’association Les petits débrouillards

Espace Mangas | à partir de 7 ans, sur inscription .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Défis scientifiques

L’événement Défis scientifiques Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan