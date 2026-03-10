Défis sportifs au Château de Lichtenberg Lichtenberg

Défis sportifs au Château de Lichtenberg

rue des Cochers Lichtenberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez faire le plein d’adrénaline au château de Lichtenberg lors d’une journée dédiée au sport et aux sensations fortes. Dans un cadre spectaculaire au coeur des Vosges du Nord, relevez des défis sportifs insolites et profitez d’animations accessibles à toute la famille.

Faite le plein d’aventures et de défis sportifs au château de Lichtenberg !

Au programme des sensations fortes avec la possibilité de tester des activités sportives insolites comme la descente en rappel et la tyrolienne du haut des tours du château, le lancer de haches, du tir à l’arc et des initiations aux combats de chevalier.

AU PROGRAMME

Venez tester des activités sportives insolites comme la descente en rappel (à partir de 12 ans) et la tyrolienne (réservée aux enfants de 4 à 11 ans) du haut des tours du château et faites le plein d’adrénaline ! Essayez vous également au lancer de haches (à partir de 8 ans), testez votre adresse avec le tir à l’arc (à partir de 6 ans) et initiez-vous aux combats de chevaliers.

Descente en rappel et tyrolienne de 13h à 18h lancez-vous du haut des tours du château pour une expérience vertigineuse. et admirez la vue imprenable ! Réservation obligatoire au 03 88 89 98 72 et par email.

Les autres animations sont accessibles en continu tout au long de la journée et sans réservation.

Prêt à relever ces défis ? .

rue des Cochers Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72 chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Come and fill up on adrenalin at Lichtenberg Castle for a day dedicated to sport and thrills. In a spectacular setting in the heart of the Vosges du Nord, take on unusual sporting challenges and enjoy activities for the whole family.

L’événement Défis sportifs au Château de Lichtenberg Lichtenberg a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre