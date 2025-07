Défis sportifs et découverte du patrimoine Service des sports Château-Gontier-sur-Mayenne

Service des sports Avenue Aristide Briand Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 2.25 – 2.25 – 2.4 EUR

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

2025-07-17

Le service des sports et le service patrimoine vous propose un parcours ludique en famille !

Parcours ludique ponctué de défis sportifs pour découvrir le patrimoine de Château-Gontier.

A partir de 7 ans. .

Service des sports Avenue Aristide Briand Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 61 50

English :

The sports and heritage departments are offering a fun family trail!

German :

Das Sportamt und das Amt für Kulturerbe bieten Ihnen einen spielerischen Parcours für die ganze Familie an!

Italiano :

I dipartimenti Sport e Patrimonio propongono un divertente percorso per famiglie!

Espanol :

Los departamentos de deportes y patrimonio ofrecen una divertida ruta familiar

