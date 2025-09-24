Défis sportifs placette de Munich Bordeaux Bordeaux

Défis sportifs Mercredi 24 septembre, 10h00 placette de Munich Bordeaux Gironde

Entrée libre et gratuite

Découvrez les défis sportifs, en LSF, avec l’ASSB de Bordeaux, placette Munich à Bordeaux.

placette de Munich Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Défis sportifs en langue des signes françaises (LSF) sport LSF