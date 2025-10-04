Défis tricots Médiathèque Intercommunale De Maubec Maubec

Défis tricots Médiathèque Intercommunale De Maubec Maubec samedi 4 octobre 2025.

Défis tricots Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Intercommunale De Maubec Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Les « Biblis en folie » reviennent le 4 et 5 octobre pour une deuxième édition des journées nationales dédiées aux bibliothèques et médiathèques.

Pour fêter cette belle initiative, les médiathèques du réseau LMV vous ont concocté un programme spécial pour petits et grands !

Médiathèque Intercommunale De Maubec Rue Grande Rue 84660 Maubec Maubec 84660 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490717795 http://www.mediathequeslmv.fr

Les « Biblis en folie » reviennent le 4 et 5 octobre pour une deuxième édition des journées nationales dédiées aux bibliothèques et médiathèques.

Ministère de la culture