Elodie Guézou invite à vivre une expérience intime et esthétique mêlant contorsion et théâtre. Pourquoi et comment s’est-elle pliée en 4 (littéralement et métaphoriquement) au travail ? À travers des fragments de vie, on découvre son parcours son (non) choix de filière, sa rencontre avec un artiste de cirque professionnel, un message vocal de sa mère, son premier programme de contorsion, une représentation de toutes les contorsions par lesquelles elle est passée… Et puis un diagnostic Le burn out. Sensible et décalé, son partage d’expérience nous questionne sur notre relation au travail. Spectacle proposé par la compagnie Ama. Dès 6 ans. .

