DEFOUL MOUN PARADE 2026, Le Carbet, Le Carbet

Informations pratiques

DEFOUL MOUN PARADE 2026 Vendredi 24 juillet, 18h00 Le Carbet

Entre libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T00:00:00+02:00 – 2026-07-25T02:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T00:00:00+02:00 – 2026-07-25T02:00:00+02:00

13 GROUPES A PIED POUR SE DEFOULER DANS LES RUES DE LA VILLE DU CARBET.

VENEZ NOMBREUX!

Le Carbet Le Carbet Le Carbet 97221 Martinique

Ambiance vacances !