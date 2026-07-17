AGENDA · Le Carbet
DEFOUL MOUN PARADE 2026, Le Carbet, Le Carbet
samedi 25 juillet 2026 · Le Carbet
Informations pratiques
DEFOUL MOUN PARADE 2026 Vendredi 24 juillet, 18h00 Le Carbet
Entre libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T00:00:00+02:00 – 2026-07-25T02:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T00:00:00+02:00 – 2026-07-25T02:00:00+02:00
13 GROUPES A PIED POUR SE DEFOULER DANS LES RUES DE LA VILLE DU CARBET.
VENEZ NOMBREUX!
Le Carbet Le Carbet Le Carbet 97221 Martinique
Ambiance vacances !