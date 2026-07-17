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DEFOUL MOUN PARADE 2026, Le Carbet, Le Carbet

samedi 25 juillet 2026 · Le Carbet

DEFOUL MOUN PARADE 2026, Le Carbet, Le Carbet

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Le Carbet
Adresse
Le Carbet
Ville
97221 Le Carbet
Tarif
Entre libre

DEFOUL MOUN PARADE 2026 Vendredi 24 juillet, 18h00 Le Carbet

Entre libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T00:00:00+02:00 – 2026-07-25T02:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T00:00:00+02:00 – 2026-07-25T02:00:00+02:00

13 GROUPES A PIED POUR SE DEFOULER DANS LES RUES DE LA VILLE DU CARBET.
VENEZ NOMBREUX!

Le Carbet Le Carbet Le Carbet 97221 Martinique
Ambiance vacances !

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