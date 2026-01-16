Défoul’Land Salle omnisports Bourg-Blanc
Défoul’Land Salle omnisports Bourg-Blanc dimanche 1 février 2026.
Défoul’Land
Salle omnisports Lieu-dit Creac’h Leue Bourg-Blanc Finistère
Début : 2026-02-01 10:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
2026-02-01
Offrez à vos enfants une journée pleine d’énergie et de bonne humeur grâce à Défoul’Land, le parc gonflable éphémère. Une occasion parfaite pour se dépenser, rire et profiter d’un moment convivial en famille !
Sur place, les enfants pourront également profiter d’un atelier maquillage, et vous trouverez tout ce qu’il faut pour vous régaler petite restauration, buvette, crêpes et gourmandises. .
