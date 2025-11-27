MIKE ET RIKE – ESPACE BEL AIR St Aubin Du Cormier

MIKE ET RIKE – ESPACE BEL AIR St Aubin Du Cormier jeudi 27 novembre 2025.

MIKE ET RIKE Début : 2026-01-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Ces deux-là ont écumé les scènes et festivals de France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube Tout le bonheur du monde et vécu 1000 aventures avec Sinsémilia. Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils invitent les spectateurs à se plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure. Qu’ils soient fans de Sinsémilia ou non, les spectateurs embarquent pour un spectacle chaleureux dont on sort incontestablement avec le sourire.

ESPACE BEL AIR RUE DES ROCHERS 35140 St Aubin Du Cormier 35