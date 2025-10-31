DEGIHEUGI x MISCELLANEOUS AL’TARBA – BIZARRE ! Venissieux

DEGIHEUGI x MISCELLANEOUS AL’TARBA Début : 2025-10-31 à 20:30. Tarif : – euros.

MEDIATONE PRESENTE : DEGIHEUGI X MISCELLANEOUS AL’TARBADEGIHEUGIFR – ElectroDès 1998, Degiheugi (prononcé D.J.E.J) consume du microsillon et l’érode sur ses platines dans une formation rap. En 2001, il chine son premier sampler, et se met à la production. La sphère du hip-hop classique s’avère vite exiguë pour traiter les influx d’idées irriguant sans cesse son hémisphère droit. Collectionneur de sons, explorateur du sample idéal, Degiheugi part exhumer des pépites encore brutes, sommeillant sous la poussière de vinyles marquant les décennies passées. Il réinvente l’art de fusionner ces particules sonores pour leur offrir une seconde vie.Un album en commun avec le rappeur Miscellaneous (moitié du groupe Chill Bump, voix du groupe Fumuj, frontman sur la précédente tournée de Chinese Man…) dans lequel le duo explore les différentes facettes du rap qu’ils affectionnent : drumless, east coast, boom bap, breakbeat… Une collision entre deux techniciens s’inspirant d’albums de duo beatmaker/MC mythiques (Madlib/MF Doom, Danger Mouse/Black Thought, The Alchemist/Freddie Gibbs…). Avec « Everything’s Fine », les deux acolytes nous laisseront découvrir leur univers singulier : un son brut, ample et chaleureux, qui signe la rencontre des beats tonitruants de l’orfèvre du sampling, Degiheugi, avec la dextérité vocale, la musicalité et la diversité du flow de Miscellaneous. « Sans l’ombre d’un doute l’album le plus hip-hop que j’ai réalisé » déclare Degiheugi à propos de « Everything’s Fine ».MISCELLANEOUSUK – RapMiscellaneous, rappeur anglophone, moitié du duo Chill Bump, voix du groupe de fusion Fumuj et du collectif afro- beat Rytmétix a collaboré sous ce pseudonyme avec un grand nombre d’artistes : Biga*Ranx, Chinese Man, Taïwan MC, Dope DOD, 20Syl & Mr J. Medeiros, Hippocampe Fou, Pavan de Foreign Beggars, DJ Vadim, Tumi, ASM, Degiheugi, Senbeï, Ondubground…Aimant varier les patterns de flows autant que les sujets d’écriture (d’où son nom de scène se traduisant par « autre, divers, inclassable » dans la langue de Shakespeare) il s’adapte à tous les bpm. Reconnu et apprécié pour ses refrains mélodiques, sa musicalité et sa versatilité, il dépose sa signature vocale avec aisance autant sur du boom bap que sur de la trap.AL’TARBAFR – Electro Hip HopUn rien auteur, compositeur et interprète à la réputation déjà bien acquise… Il se fait un nom dans la culture hip-hop / abstract aux cotés de grands noms de la scène (Seth Gueko, Nekfeu,Swift Guad…) et de certains beatmakers qu’on ne présente plus (DJ Muggs,Necro)… Au gré des ballades musicales de ce curieux de nature, on le considérera successivement comme un pur beatmaker Hip Hop, sombre voire horrorcore, dans la lignée des Stoops puis comme un sautillant compositeur électro – genre Chinese Man – avec les succès de Mushroom Burger, Petite maline ou Sexy Coccinelle, avant que des incursions plus douces ne le situent aux côtés d’artistes abstract hip-hop comme RJD2 ou DJ Shadow.Al’Tarba crée des sons avec toujours plus de finesse et de tact, sampling musical comme vocal calé au millième de seconde, ambiance à la fois sombre et sale sans jamais oublier le coté mélodieux…tout un univers à lui et à personne d’autres.

BIZARRE ! 9 RUE LOUIS JOUVET 69200 Venissieux 69