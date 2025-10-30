Degiheugi x Miscellaneous + Al’Tarba Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Jeudi 30 octobre 2025 de 20h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-10-30 20:00:00

fin : 2025-10-30 23:00:00

2025-10-30

Préparez-vous pour un concert avec Degiheugi x Miscellaneous et un Dj set de Al’Tarba

Degiheugi x Miscellaneous









Degiheugi, producteur français, a commencé dans le hip-hop en 1998 et a créé son propre label, Endless Smile, en 2015. Il est connu pour son exploration du sampling, fusionnant des sonorités orchestrales des années 60 et 70 avec des éléments de soul-funk, de samba, de guitares wah-wah, de contrebasses jazzy et de beats hip-hop. Son travail a accumulé plus de 35 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming.











Miscellaneous est un rappeur anglophone, membre de Chill Bump et voix de Fumuj. Il est reconnu pour sa polyvalence vocale et sa capacité à s’adapter à différents styles de rap. Il a collaboré avec de nombreux artistes et s’est rapproché du label Chinese Man Records.











L’album Everything’s Fine marque un retour aux racines hip-hop pour les deux artistes, explorant différentes facettes du rap comme le drumless, l’east coast, le boom bap et le breakbeat. Il est décrit comme une collision entre deux techniciens, dans la veine de duos beatmaker/MC mythiques tels que Madlib/MF Doom.











Al’Tarba (DJ set)









Al’Tarba est un beatmaker/compositeur français prolifique, actif depuis le milieu des années 2000. Il a sorti 7 LPs et 3 EPs, et a collaboré avec de nombreux artistes de rap français tels que Seth Gueko, Nekfeu et Hugo TSR. Son dernier projet, Le Cabinet des Curiosités , rassemble une vingtaine d’artistes.











Musicalement, Al’Tarba navigue entre des sonorités sombres et horrorcore, des instrumentaux electroswing, et des ambiances plus douces et abstraites. Ses compositions sont reconnaissables par leurs atmosphères à la fois ténébreuses et enfantines, avec des influences cinématographiques marquées. Il se revendique comme un artiste solo cultivé, rejetant les étiquettes.









Son prochain album, intitulé La Fin des Contes , promet une immersion dans un univers féerique et cauchemardesque. L’année 2025 s’annonce chargée pour Al’Tarba avec la sortie de cet opus et un nouveau live en préparation. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

