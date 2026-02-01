Degravita:Tion Invite • Jamel Zouch & Santucci • Peniche Marcounet Paris
Degravita:Tion Invite • Jamel Zouch & Santucci • Peniche Marcounet Paris vendredi 27 février 2026.
Une line-up 100 % parisienne vous attend, portée par des artistes qui sauront défendre une minimale hors des sentiers battus : deep, groovy et hypnotique.
Pour cette sauterie, nous avons le plaisir de mettre à l’honneur Jamel Zouch, co-fondateur du collectif Canal 22, ainsi que Santucci, reconnu pour ses productions et récemment co-fondateur du nouveau projet Augure.
Notre résident et co-fondateur parisien Queantum vient compléter cette line-up pleine de promesses.
▬▬▬▬ LINE UP ▬▬▬▬
_Jamel Zouch (Canal 22)
IG : https://www.instagram.com/jamelzouch/
SC : https://soundcloud.com/jamel-zouch
_Santucci (Augure)
IG : https://www.instagram.com/santucci___/
SC : https://soundcloud.com/antoine-santucci
_Queantum (Degravita:tion)
IG : https://www.instagram.com/quean.tum
SC : https://m.soundcloud.com/queantum
Nouvelle épopée dans la capitale où la cale de la péniche Marcounet redevient notre terrain de jeu pour un format clubbing intense !
Le vendredi 27 février 2026
de 22h00 à 02h00
payant Billetterie : 8 EUR Tout public.
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
