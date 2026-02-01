Degravita:Tion Invite • Jamel Zouch & Santucci • Peniche Marcounet Paris

Une line-up 100 % parisienne vous attend, portée par des artistes qui sauront défendre une minimale hors des sentiers battus : deep, groovy et hypnotique.

Pour cette sauterie, nous avons le plaisir de mettre à l’honneur Jamel Zouch, co-fondateur du collectif Canal 22, ainsi que Santucci, reconnu pour ses productions et récemment co-fondateur du nouveau projet Augure.

Notre résident et co-fondateur parisien Queantum vient compléter cette line-up pleine de promesses.

▬▬▬▬ LINE UP ▬▬▬▬

_Jamel Zouch (Canal 22)

IG : https://www.instagram.com/jamelzouch/

SC : https://soundcloud.com/jamel-zouch

_Santucci (Augure)

IG : https://www.instagram.com/santucci___/

SC : https://soundcloud.com/antoine-santucci

_Queantum (Degravita:tion)

IG : https://www.instagram.com/quean.tum

SC : https://m.soundcloud.com/queantum

Nouvelle épopée dans la capitale où la cale de la péniche Marcounet redevient notre terrain de jeu pour un format clubbing intense !

Le vendredi 27 février 2026

de 22h00 à 02h00

payant Billetterie : 8 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



