Dégueu | Méli’môme Le Carré Blanc Tinqueux

Dégueu | Méli’môme

Le Carré Blanc 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

Cie Mokett Suisse

En partenariat avec le Carré Blanc

Ça démarre comme une première leçon d’éducation sexuelle, comme celles qu’on donne dans les classes de primaire. Mais bientôt, tout déraille ! Le spectacle aborde sans tabou et avec humour le passage de l’enfance à l’adolescence, sous la forme d’une “première leçon de vie” qui déraille joyeusement.

Sur scène, les comédiens chantent, dansent et incarnent une multitude de personnages drôles et décalés pour désamorcer les clichés… Dégueu détourne les mythes classiques comme les cigognes, les choux ou Adam et Ève pour en proposer une lecture ludique et originale.

Rien de tel qu’un spectacle décalé pour dédramatiser “l’histoire de la vie” et décomplexer tout le monde, au risque de faire pouffer de rire l’assemblée… .

Le Carré Blanc 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : Dégueu | Méli’môme

L’événement Dégueu | Méli’môme Tinqueux a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès