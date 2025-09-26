Dégueu Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Dégueu

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 16:10:00

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

Théâtre Am Stram Gram

Le théâtre, ça se permet tout. Y compris aborder un sujet dont on peut avoir du mal à parler aux enfants ! Tant mieux quand c’est fait comme ici avec franchise et intelligence, avec aussi de belles astuces de mise en scène et beaucoup d’humour.

Ça démarre comme une première leçon d’éducation sexuelle, comme celles qu’on donne dans les classes de primaire. Mais bientôt, tout déraille?! Reproduction, fécondation, puberté… Ou plutôt spermatozoïdes, ovaires, accouchement… Tout y passe ! Rien de tel qu’un spectacle décalé pour dédramatiser l’histoire de la vie et décomplexer tout le monde. Ça risque de faire pouffer de rire l’assemblée !

Dans le cadre du festival Méli’môme 2026, en partenariat avec l’association Nova Villa. .

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est lecarreblanc@ville-tinqueux.fr

L’événement Dégueu Tinqueux a été mis à jour le 2025-09-26 par ADT de la Marne