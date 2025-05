Dégust’ de vins – Saint-Affrique, 15 mai 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Dégust’ de vins 10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Début : Jeudi 2025-05-15

fin : 2025-05-15

2025-05-15

Venez éveiller vos sens lors de notre soirée dégustation de vins, accompagnée de délices préparés par notre traiteur. Une expérience gastronomique unique où chaque verre et chaque bouchée vous transporteront dans un voyage de saveurs exceptionnelles!

Dernière dégustation de la saison, on se retrouve ensuite en septembre !!

On vous attend pour déguster du vin avec @lecellier.staff, @nineta.traiteur aux fourneaux pour des plats à tomber

Venez passer une soirée dans un cadre intimiste et convivial, on vous reçoit comme chez nous

Sur réservation. .

10 Rue de la République

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60

English :

Come and awaken your senses at our wine tasting evening, accompanied by delicacies prepared by our caterer. A unique gastronomic experience where every glass and every bite will take you on a journey of exceptional flavors!

German :

Erwecken Sie Ihre Sinne bei unserer abendlichen Weinprobe mit Köstlichkeiten, die von unserem Cateringservice zubereitet werden. Ein einzigartiges gastronomisches Erlebnis, bei dem jedes Glas und jeder Bissen Sie auf eine Reise voller außergewöhnlicher Aromen entführen wird!

Italiano :

Venite a risvegliare i vostri sensi durante la nostra serata di degustazione di vini, accompagnata dalle prelibatezze preparate dal nostro catering. Un’esperienza gastronomica unica, dove ogni bicchiere e ogni boccone vi porteranno in un viaggio di sapori eccezionali!

Espanol :

Venga a despertar sus sentidos en nuestra velada de degustación de vinos, acompañada de delicias preparadas por nuestro servicio de catering. Una experiencia gastronómica única en la que cada copa y cada bocado le llevarán a un viaje de sabores excepcionales

