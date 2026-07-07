Informations pratiques

Marsannay-la-Côte

Dégustation 3 Terroirs

2, rue des Vignes Marsannay-la-Côte Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-12-18 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-29

Dégustation sans visite de 3 vins. La sélection de notre équipe vous invitera à comparer des terroirs de manières ludiques et accessibles à tous

Par exemple

– 3 vins issus d’un même village et millésime mais de parcelles différentes

– 3 vins issus de villages différents mais du même millésimes

– 3 vins du même terroir sur des millésimes différents

Durée 30 min .

2, rue des Vignes Marsannay-la-Côte 21160 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 51 71 11 tourisme@chateau-marsannay.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dégustation 3 Terroirs

L’événement Dégustation 3 Terroirs Marsannay-la-Côte a été mis à jour le 2026-06-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)