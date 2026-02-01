Dégustation à la Boutique du Parc Les Ruchers de la Salamandre

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

Date(s) :

2026-02-15

la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!

Samuel Huyghe des Ruchers de la Salamandre basé à Ingrandes vous propose de venir déguster ses miels et produits de la ruche. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

English :

the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!

L’événement Dégustation à la Boutique du Parc Les Ruchers de la Salamandre Rosnay a été mis à jour le 2026-01-30 par Destination Brenne