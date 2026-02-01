Dégustation à la Boutique du Parc Les Ruchers de la Salamandre Rosnay
Dégustation à la Boutique du Parc Les Ruchers de la Salamandre Rosnay dimanche 15 février 2026.
Dégustation à la Boutique du Parc Les Ruchers de la Salamandre
Le Bouchet Rosnay Indre
Gratuit
Début : Dimanche 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15 17:00:00
2026-02-15
la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!
Samuel Huyghe des Ruchers de la Salamandre basé à Ingrandes vous propose de venir déguster ses miels et produits de la ruche. .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr
English :
the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!
