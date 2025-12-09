Dégustation à la Cave de Montlabert Château Montlabert Saint-Émilion

Dégustation à la Cave de Montlabert

Le samedi 13 décembre, de 10h à 18h, une dégustation gratuite à la Cave du Château Montlabert. Ce sera l’occasion de découvrir les vins du Château Montlabert, les champagnes Malard ainsi qu’une sélection de vins des Propriétés Familiales du groupe Castel et de spiritueux Thompson’s.

Découvrez également nos coffrets cadeaux de fin d’année et participer à un jeu concours pour tenter de remporter un coffret de Noël. .

Château Montlabert 2624 Route de Libourne Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 25 28 83 visites@chateau-montlabert.com

