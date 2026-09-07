Dégustation à la fruitière Sillingy, La fruitière magasin de producteurs Sillingy, Sillingy

Informations pratiques

Dégustation à la fruitière Sillingy Samedi 3 octobre, 09h30 La fruitière magasin de producteurs Sillingy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Venez découvrir le monde merveilleux des abeilles et tous les trésors qu’elles proposent au magasin de producteurs la fruitière de Sillingy.

Nous vous ferons découvrir le matériel de l’apiculteur et déguster les différents produits de la ruche.

La fruitière magasin de producteurs Sillingy 600 route de Clermont 74330 Sillingy Sillingy 74330 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte et dégustation des produits de la ruche au magasin de producteurs « la fruitière » à Sillingy miel pollen