DÉGUSTATION À LA MAISON DES VINS RENCONTREZ LES VIGNERONS DE L’AOP SAINT-CHINIAN CET ÉTÉ Saint-Chinian jeudi 2 juillet 2026.

Saint-Chinian

DÉGUSTATION À LA MAISON DES VINS RENCONTREZ LES VIGNERONS DE L’AOP SAINT-CHINIAN CET ÉTÉ

Avenue Charles Trenet Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-02

Découvrez et dégustez les vins AOP Saint-Chinian lors de ces rencontres régulières avec les vignerons de l’appellation.

Découvrez et dégustez les vins AOP Saint-Chinian lors de ces rencontres conviviales pendant tout l’été, avec les vignerons de l’appellation.

Le 02/07 Domaine de Viranel

Le 03/07 Domaine Terre Falmet

Le 04/07 Domaine Boissezon Guiraud

Le 05/07 Domaine des Jougla

Le 09/07 Domaine Montplo

Le 10/07 Château Castigno

Le 11/07 Domaine des Mathurins

Le 12/07 Mas de Pierril

Le 16/07 Domaine des Asphodèles

Le 17/07 Domaine la Maurerie

Le 18/07 Domaine Pech-Menel

Le 19/07 Mas de Ronnel

Le 23/07 Domaine Cathala

Le 24/07 Mas d’Albo

Le 25/07 Domaine de la Femme Allongée

Le 26/07 Domaine des Pradels Quartironi

Le 27/07 Cave de Saint-Chinian

Le 28/07 Domaine la Lunquière

Le 30/07 Clos Bagatelle

Le 01/08 Château la Dournie

Le 02/08 Domaine Pech-Menel

Le 04/08 Mas de Pierril

Le 06/08 Domaine la Linquière

Le 07/08 Clos Bagatelle

Le 08/08 Domaine les Terrasses de Gabrielle

Le 09/08 Domaine de la Femme Allongée

Le 12/08 Domaine Canet Valette

Le 13/08 Mas d’Albo

Le 14/08 Domaine des Pradels Quartironi

Le 15/08 Domaine Cathala

Le 16/08 Domaine la Maurerie

Le 18/08 Domaine Montplo

Le 20/08 Domaine des Mathurins

Le 21/08 Mas de Ronnel

Le 22/08 Domaine Terres Falmet

Le 23/08 Château Castigno

Le 27/08 Domaine des Asphodèles

Le 30/08 Cave de Saint-Chinian .

Avenue Charles Trenet Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 11 69

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English :

Discover and taste AOP Saint-Chinian wines at these regular meetings with the appellation’s winemakers.

L’événement DÉGUSTATION À LA MAISON DES VINS RENCONTREZ LES VIGNERONS DE L’AOP SAINT-CHINIAN CET ÉTÉ Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN