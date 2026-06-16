DÉGUSTATION À LA MAISON DES VINS RENCONTREZ LES VIGNERONS DE L’AOP SAINT-CHINIAN CET ÉTÉ Saint-Chinian
DÉGUSTATION À LA MAISON DES VINS RENCONTREZ LES VIGNERONS DE L’AOP SAINT-CHINIAN CET ÉTÉ Saint-Chinian jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Chinian
DÉGUSTATION À LA MAISON DES VINS RENCONTREZ LES VIGNERONS DE L’AOP SAINT-CHINIAN CET ÉTÉ
Avenue Charles Trenet Saint-Chinian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-02
Découvrez et dégustez les vins AOP Saint-Chinian lors de ces rencontres régulières avec les vignerons de l’appellation.
Découvrez et dégustez les vins AOP Saint-Chinian lors de ces rencontres conviviales pendant tout l’été, avec les vignerons de l’appellation.
Le 02/07 Domaine de Viranel
Le 03/07 Domaine Terre Falmet
Le 04/07 Domaine Boissezon Guiraud
Le 05/07 Domaine des Jougla
Le 09/07 Domaine Montplo
Le 10/07 Château Castigno
Le 11/07 Domaine des Mathurins
Le 12/07 Mas de Pierril
Le 16/07 Domaine des Asphodèles
Le 17/07 Domaine la Maurerie
Le 18/07 Domaine Pech-Menel
Le 19/07 Mas de Ronnel
Le 23/07 Domaine Cathala
Le 24/07 Mas d’Albo
Le 25/07 Domaine de la Femme Allongée
Le 26/07 Domaine des Pradels Quartironi
Le 27/07 Cave de Saint-Chinian
Le 28/07 Domaine la Lunquière
Le 30/07 Clos Bagatelle
Le 01/08 Château la Dournie
Le 02/08 Domaine Pech-Menel
Le 04/08 Mas de Pierril
Le 06/08 Domaine la Linquière
Le 07/08 Clos Bagatelle
Le 08/08 Domaine les Terrasses de Gabrielle
Le 09/08 Domaine de la Femme Allongée
Le 12/08 Domaine Canet Valette
Le 13/08 Mas d’Albo
Le 14/08 Domaine des Pradels Quartironi
Le 15/08 Domaine Cathala
Le 16/08 Domaine la Maurerie
Le 18/08 Domaine Montplo
Le 20/08 Domaine des Mathurins
Le 21/08 Mas de Ronnel
Le 22/08 Domaine Terres Falmet
Le 23/08 Château Castigno
Le 27/08 Domaine des Asphodèles
Le 30/08 Cave de Saint-Chinian .
Avenue Charles Trenet Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 11 69
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English :
Discover and taste AOP Saint-Chinian wines at these regular meetings with the appellation’s winemakers.
L’événement DÉGUSTATION À LA MAISON DES VINS RENCONTREZ LES VIGNERONS DE L’AOP SAINT-CHINIAN CET ÉTÉ Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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