Hérault

DÉGUSTATION À LA MAISON DES VINS UN JOUR UN VIGNERON Avenue Charles Trenet Saint-Chinian Hérault

Début : 2025-07-02

fin : 2025-08-28

2025-07-02

Découvrez et dégustez les vins AOP Saint-Chinian lors de ces rencontres quotidiennes avec les vignerons de l’appellation

Avenue Charles Trenet

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 11 69

English :

Discover and taste the AOP Saint-Chinian wines during these daily meetings with the winemakers of the appellation

German :

Entdecken und verkosten Sie die Weine mit der geschützten Ursprungsbezeichnung Saint-Chinian bei diesen täglichen Treffen mit den Winzern der Appellation

Italiano :

Scoprite e degustate i vini dell’AOP Saint-Chinian in questi incontri quotidiani con i viticoltori della denominazione

Espanol :

Descubra y deguste los vinos de la DOP Saint-Chinian en estos encuentros diarios con los viticultores de la denominación

