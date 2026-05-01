Dégustation à La Maison Girondine Cars
Dégustation à La Maison Girondine Cars jeudi 28 mai 2026.
Cars
Dégustation à La Maison Girondine
Avenue du Bourg Cars Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 19:30:00
Date(s) :
2026-05-28
La Maison Girondine a le plaisir de vous convier à une nouvelle dégustation privée exceptionnelle autour des Whiskies MOON HARBOUR élaborés à Bordeaux, et des Rhums Braud & Quennesson produits en Martinique.
La dégustation sera animée par M. Jean Valette, responsable commercial chez MOON HARBOUR, qui distribue également les rhums BRAUD & QUENNESSON. Il partagera avec vous l’histoire des marques, leurs méthodes d’élaboration et leurs spécificités aromatiques.
Places limitées Inscription obligatoire .
Avenue du Bourg Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 24 04 36 alexis.sabourin@gmail.com
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L’événement Dégustation à La Maison Girondine Cars a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Blaye