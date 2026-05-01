Cars

Dégustation à La Maison Girondine

Avenue du Bourg Cars Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 19:30:00

Date(s) :

2026-05-28

La Maison Girondine a le plaisir de vous convier à une nouvelle dégustation privée exceptionnelle autour des Whiskies MOON HARBOUR élaborés à Bordeaux, et des Rhums Braud & Quennesson produits en Martinique.

La dégustation sera animée par M. Jean Valette, responsable commercial chez MOON HARBOUR, qui distribue également les rhums BRAUD & QUENNESSON. Il partagera avec vous l’histoire des marques, leurs méthodes d’élaboration et leurs spécificités aromatiques.

Places limitées Inscription obligatoire .

Avenue du Bourg Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 24 04 36 alexis.sabourin@gmail.com

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English : Dégustation à La Maison Girondine

L’événement Dégustation à La Maison Girondine Cars a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Blaye