DÉGUSTATION À L’AQUACULTURE Saint Frézal La Canourgue

La Canourgue

DÉGUSTATION À L’AQUACULTURE

Saint Frézal Ferme aquacole La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 17:00:00

fin : 2026-04-15 20:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Rendez-vous au parking Saint Frézal de 17h à 20h, les élèves du BTS vous attendent pour une dégustation des produits de l’aquaculture d’étang qui propose de toutes nouvelles recettes .

En accès libre et ouvert à tous à partir de 6 ans. Informations au 06 33 37 83 96 06 45 41 32 25 ou btsetudiant48@gmail.com

Rendez-vous au parking Saint Frézal de 17h à 20h, les élèves du BTS vous attendent pour une dégustation des produits de l’aquaculture d’étang qui propose de toutes nouvelles recettes .

En accès libre et ouvert à tous à partir de 6 ans. Informations au 06 33 37 83 96 06 45 41 32 25 ou btsetudiant48@gmail.com .

Saint Frézal Ferme aquacole La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 33 37 83 96 btsetudiant48@gmail.com

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English :

Meet up at the Saint Frézal parking lot from 5pm to 8pm, where the BTS students will be tasting the products of pond aquaculture, with their brand new recipes.

Open to everyone aged 6 and over. Information on 06 33 37 83 96 06 45 41 32 25 or btsetudiant48@gmail.com

L’événement DÉGUSTATION À L’AQUACULTURE La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn