DÉGUSTATION À L’AQUACULTURE Saint Frézal La Canourgue
DÉGUSTATION À L’AQUACULTURE Saint Frézal La Canourgue mercredi 15 avril 2026.
La Canourgue
DÉGUSTATION À L’AQUACULTURE
Saint Frézal Ferme aquacole La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 17:00:00
fin : 2026-04-15 20:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Rendez-vous au parking Saint Frézal de 17h à 20h, les élèves du BTS vous attendent pour une dégustation des produits de l’aquaculture d’étang qui propose de toutes nouvelles recettes .
En accès libre et ouvert à tous à partir de 6 ans. Informations au 06 33 37 83 96 06 45 41 32 25 ou btsetudiant48@gmail.com
Rendez-vous au parking Saint Frézal de 17h à 20h, les élèves du BTS vous attendent pour une dégustation des produits de l’aquaculture d’étang qui propose de toutes nouvelles recettes .
En accès libre et ouvert à tous à partir de 6 ans. Informations au 06 33 37 83 96 06 45 41 32 25 ou btsetudiant48@gmail.com .
Saint Frézal Ferme aquacole La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 33 37 83 96 btsetudiant48@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet up at the Saint Frézal parking lot from 5pm to 8pm, where the BTS students will be tasting the products of pond aquaculture, with their brand new recipes.
Open to everyone aged 6 and over. Information on 06 33 37 83 96 06 45 41 32 25 or btsetudiant48@gmail.com
L’événement DÉGUSTATION À L’AQUACULTURE La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
À voir aussi à La Canourgue (Lozère)
- REPAS TÊTE DE VEAU AU MOULIN Auxillac La Canourgue 12 avril 2026
- TOURS DU MONT-LOZÈRE ET DU CAUSSE MÉJEAN GR DE PAYS La Canourgue Lozère 1 mai 2026
- LA LOZÉRIENNE VTT GRAVEL CYCLO La Canourgue 7 mai 2026
- L’ENFER DE ROQUEPRINS La Canourgue 28 août 2026
- CORRIDA D’HALLOWEEN La Canourgue 31 octobre 2026