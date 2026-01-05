Dégustation à l’aveugle au Cahors Malbec Lounge Cahors

Dégustation à l’aveugle au Cahors Malbec Lounge

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-11-06 21:00:00

2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-05-15 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-11 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04

Un vendredi par mois participez à une étonnante dégustation à l’aveugle animée par un expert du vin de 19h à 21h.

Explorez ainsi les vignobles du monde et redécouvrez les vins de Cahors grâce à ce voyage géo-sensoriel

Explorez ainsi les vignobles du monde et redécouvrez les vins de Cahors grâce à ce voyage géo-sensoriel. Nul besoin d’être connaisseur, vous partagerez ce moment convivial et passionnant avec des amateurs éclairés comme des néophytes.

Jamais les vins de Cahors ne vous paraîtront aussi singuliers et qualitatifs au regard des autres grands vins de France et du monde. Grâce aux commentaires de l’animateur, vous percerez les secrets de chaque vin et vignoble. .

One Friday a month, take part in an amazing blind tasting hosted by a wine expert from 7pm to 9pm.

Explore the world’s vineyards and rediscover Cahors wines on this geo-sensory journey

