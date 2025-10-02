Dégustation à l’aveugle de nos recettes de Fondant Baulois Saveurs d’Octobre Intra-Muros Guérande

Dégustation à l’aveugle de nos recettes de Fondant Baulois Saveurs d’Octobre Intra-Muros Guérande jeudi 2 octobre 2025.

Dégustation à l’aveugle de nos recettes de Fondant Baulois Saveurs d’Octobre

Intra-Muros 5 rue de la Juiverie Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 15:30:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire Le Fondant Baulois vous propose une dégustation à l’aveugle.

La dégustation à l’aveugle de nos recettes de Fondant Baulois

Plusieurs assiettes de dégustation « anonymes » seront proposées, invitant chacun à retrouver ou à deviner la saveur authentique du Fondant traditionnel, les arômes du café, du praliné et des autres douceurs emblématiques de la boutique.

Informations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Intra-Muros 5 rue de la Juiverie Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 54 66 37 53 lfb.boutique.guerande@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dégustation à l’aveugle de nos recettes de Fondant Baulois Saveurs d’Octobre Guérande a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44