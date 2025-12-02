Dégustation à l’aveugle le Rosé se dévoile Domaine Champagne Lacroix Châtillon-sur-Marne
Domaine Champagne Lacroix
4 Rue des Genêts
Châtillon-sur-Marne
Marne
Début : 2026-02-13 10:00:00
fin : 2026-02-14 16:00:00
2026-02-13
Tout public
Offrez-vous un instant privilégié en couple au cœur du domaine Champagne Lacroix, à l’occasion de la 5ème édition d’Épernay mon Amour.
Guidés par Anthony Lacroix, Vigneron Indépendant passionné, vous vivrez une dégustation à l’aveugle de Champagne Rosé qui éveillera vos sens et révélera la finesse de différentes cuvées rosées du domaine.
Une expérience complice, où le plaisir de découvrir se partage à deux.
Au programme exploration des méthodes d’élaboration du rosé, interprétation des couleurs et des arômes et échanges privilégiés au plus près du métier de vigneron.
Pour sublimer ce moment pétillant, une surprise gourmande viendra parfaire cette parenthèse délicieuse.
Un rendez-vous mêlant élégance, découverte et convivialité… idéal pour célébrer l’amour au cœur du vignoble champenois.
Pour réserver votre dégustation en duo (durée 1h) 03.26.58.35.17 ou champlacroix2@wanadoo.fr
Le tarif comprend
* La dégustation commentée pour 2 personnes
* Mignardises offertes
* Vous repartez chez vous avec une 1/2 bouteille de Champagne Tradition Lacroix ainsi qu’une surprise gourmande. .
Domaine Champagne Lacroix 4 Rue des Genêts Châtillon-sur-Marne 51700 Marne Grand Est
