Dégustation à l’aveugle le Rosé se dévoile Domaine Champagne Lacroix Châtillon-sur-Marne

Dégustation à l’aveugle le Rosé se dévoile

Domaine Champagne Lacroix 4 Rue des Genêts Châtillon-sur-Marne Marne

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 10:00:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Tout public

Offrez-vous un instant privilégié en couple au cœur du domaine Champagne Lacroix, à l’occasion de la 5ème édition d’Épernay mon Amour.

Guidés par Anthony Lacroix, Vigneron Indépendant passionné, vous vivrez une dégustation à l’aveugle de Champagne Rosé qui éveillera vos sens et révélera la finesse de différentes cuvées rosées du domaine.

Une expérience complice, où le plaisir de découvrir se partage à deux.

Au programme exploration des méthodes d’élaboration du rosé, interprétation des couleurs et des arômes et échanges privilégiés au plus près du métier de vigneron.

Pour sublimer ce moment pétillant, une surprise gourmande viendra parfaire cette parenthèse délicieuse.

Un rendez-vous mêlant élégance, découverte et convivialité… idéal pour célébrer l’amour au cœur du vignoble champenois.

Pour réserver votre dégustation en duo (durée 1h) 03.26.58.35.17 ou champlacroix2@wanadoo.fr

Le tarif comprend

* La dégustation commentée pour 2 personnes

* Mignardises offertes

* Vous repartez chez vous avec une 1/2 bouteille de Champagne Tradition Lacroix ainsi qu’une surprise gourmande. .

Domaine Champagne Lacroix 4 Rue des Genêts Châtillon-sur-Marne 51700 Marne Grand Est

English : Dégustation à l’aveugle le Rosé se dévoile

L’événement Dégustation à l’aveugle le Rosé se dévoile Châtillon-sur-Marne a été mis à jour le 2025-12-02 par ADT de la Marne