Dégustation à l’aveugle

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 16:30:00

Date(s) :

2026-03-01

Fermez les yeux, ouvrez vos papilles ! Un voyage sensoriel où le thé se révèle… sans préjugés. Saurez-vous reconnaître ses secrets ?

Plongez dans une expérience unique où vos sens sont mis à l’épreuve ! Lors de cet atelier, vous dégusterez plusieurs thés à l’aveugle, guidé·e·s par leurs arômes, textures et saveurs.

Une façon ludique de découvrir le thé autrement, accompagnée de mignardises maison pour sublimer chaque dégustation. Idéal pour les curieux et les amateurs de défis !

Le lieu exact de l’atelier est donné quelques jours avant, il se déroulera à Sainte-Suzanne. .

English :

Close your eyes, open your taste buds! A sensory journey where tea reveals itself? without prejudice. Can you recognize its secrets?

