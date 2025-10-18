Dégustation à l’Hôtel les Jardins de Bormes La Verrerie Bormes-les-Mimosas
La Verrerie 5478 Avenue Lou Mistraou Bormes-les-Mimosas Var
2025-10-18 16:00:00
2025-10-18 19:00:00
2025-10-18
À l’occasion de Vignoble en Scène, venez déguster nos vins et profitez d’une expérience conviviale
contact@les-jardins-de-bormes.com
English :
For Vignoble en Scène, come and taste our wines and enjoy a convivial experience
German :
Anlässlich von Vignoble en Scène können Sie unsere Weine probieren und ein geselliges Erlebnis genießen
Italiano :
Venite a degustare i nostri vini al Vignoble en Scène e godetevi un’esperienza conviviale
Espanol :
Venga a degustar nuestros vinos en Vignoble en Scène y disfrute de una experiencia de convivencia
