Dégustation à l’Hôtel les Jardins de Bormes La Verrerie Bormes-les-Mimosas

La Verrerie 5478 Avenue Lou Mistraou Bormes-les-Mimosas Var

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18 19:00:00

2025-10-18

À l’occasion de Vignoble en Scène, venez déguster nos vins et profitez d’une expérience conviviale

La Verrerie 5478 Avenue Lou Mistraou Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@les-jardins-de-bormes.com

English :

For Vignoble en Scène, come and taste our wines and enjoy a convivial experience

German :

Anlässlich von Vignoble en Scène können Sie unsere Weine probieren und ein geselliges Erlebnis genießen

Italiano :

Venite a degustare i nostri vini al Vignoble en Scène e godetevi un’esperienza conviviale

Espanol :

Venga a degustar nuestros vinos en Vignoble en Scène y disfrute de una experiencia de convivencia

L’événement Dégustation à l’Hôtel les Jardins de Bormes Bormes-les-Mimosas a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme & des Loisirs de Bormes-les-Mimosas