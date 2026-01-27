Dégustation accords vins et chocolats Spéciale Saint-Valentin Route de Pélissanne Saint-Cannat

Dégustation accords vins et chocolats Spéciale Saint-Valentin

Du mardi 10 au dimanche 15 février 2026 de 10h à 18h30. Route de Pélissanne CD 17 Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

De la fève de cacao à la vigne, quand le savoir-faire rencontre la gourmandise! La Saint-Valentin, c’est aussi la fête des amoureux de la vie, de la gastronomie, de ceux qui savent que les plus belles histoires se racontent aussi à travers les saveurs !

La Saint Valentin, ce n’est pas que pour les amoureux au sens romantique. Pour cette occasion, Villa Minna s’associe avec le talentueux Mathieu Taborcia, maître chocolatier à Lambesc !



Deux sessions par jour 11h et 17h

Une sélection de vins du domaine sublimée par les chocolats de Mathieu et de ses équipes.

Des accords surprenants et gourmands à savourer en duo… ou en solo !



Exceptionnellement, le 13 et le 14 février, quelques chocolats de Mathieu Taborcia seront disponibles en vente au domaine, pour prolonger le plaisir à la maison ! .

Route de Pélissanne CD 17 Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 67 55 36 86 contact@villaminna.fr

From cocoa beans to vines, when savoir-faire meets gourmet pleasure! Valentine’s Day is also a celebration for lovers of life and gastronomy, for those who know that the most beautiful stories are also told through flavors!

