Dégustation animée de produits labellisés, La Cité du Lait, Laval
dimanche 20 septembre 2026 · La Cité du Lait · Laval
Informations pratiques
Dégustation animée de produits labellisés Dimanche 20 septembre, 10h00 La Cité du Lait Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Que serait une visite à la Cité du Lait sans une dégustation ? Afin de clôturer votre venue, nous aurons le plaisir de vous faire goûter quelques produits labellisés, dont les noms font écho à nos régions.
Dégustation animée tout public en continu de 10h à 18h
La Cité du Lait 18 rue A. Beck, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 51 90
Que serait une visite à la Cité du Lait sans une dégustation ? Afin de clôturer votre venue, nous aurons le plaisir de vous faire goûter quelques produits labellisés, dont les noms font écho à nos en…
©A.Charron
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