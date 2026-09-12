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Dégustation animée de produits labellisés, La Cité du Lait, Laval

dimanche 20 septembre 2026 · La Cité du Lait · Laval

Dégustation animée de produits labellisés, La Cité du Lait, Laval

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Cité du Lait
Adresse
18 rue A. Beck, 53000 Laval
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne

Dégustation animée de produits labellisés Dimanche 20 septembre, 10h00 La Cité du Lait Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Que serait une visite à la Cité du Lait sans une dégustation ? Afin de clôturer votre venue, nous aurons le plaisir de vous faire goûter quelques produits labellisés, dont les noms font écho à nos régions.

Dégustation animée tout public en continu de 10h à 18h

La Cité du Lait 18 rue A. Beck, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 51 90
Que serait une visite à la Cité du Lait sans une dégustation ? Afin de clôturer votre venue, nous aurons le plaisir de vous faire goûter quelques produits labellisés, dont les noms font écho à nos en…

©A.Charron

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