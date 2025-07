Dégustation animée l’ Éclade Party de Collecteurs Saint-Laurent-de-la-Prée

Dégustation animée l’ Éclade Party de Collecteurs Saint-Laurent-de-la-Prée jeudi 14 août 2025.

Dégustation animée l’ Éclade Party de Collecteurs

91 bis route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Dégustation culinaire va se mêler à la danse, au jazz, au hip hop pour une éclade hors du commun.

91 bis route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 74 47 16 contact@collecteurs.fr

English : Lively tasting: Collecteurs’ Éclade Party

Culinary tasting will be combined with dance, jazz and hip hop for an extraordinary experience.

German : Animierte Verkostung: die Éclade Party von Collecteurs

Kulinarische Verkostungen werden mit Tanz, Jazz und Hip-Hop zu einem außergewöhnlichen Erlebnis kombiniert.

Italiano : Dégustation animée l’ Éclade Party de Collecteurs

Le delizie culinarie si mescolano con la danza, il jazz e l’hip hop per creare un’éclade davvero straordinaria.

Espanol : Dégustation animée l’ Éclade Party de Collecteurs

Delicias culinarias mezcladas con danza, jazz y hip hop para crear una éclade verdaderamente extraordinaria.

