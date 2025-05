Dégustation argentine – Salle des fêtes Arras-en-Lavedan, 17 mai 2025 19:00, Arras-en-Lavedan.

Hautes-Pyrénées

Dégustation argentine Salle des fêtes ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

« Chers amis et amateurs de vin,

Nous sommes ravis de vous inviter à une soirée exceptionnelle dédiée aux délices du terroir argentin !

Rejoignez-nous pour un voyage sensoriel à travers les cépages emblématiques d’Argentine, tels que le Malbec et le Torrontés, accompagnés de mets savoureux qui sublimeront chaque gorgée.

Au programme

– Dégustation de cinq vins exceptionnels, chacun associé à un plat spécialement concocté pour l’occasion.

– Découverte des origines et des secrets de la viticulture argentine.

– Moment d’échanges et de partage autour de nos passions communes.

Que vous soyez un connaisseur ou simplement curieux, cette soirée promet d’être riche en saveurs et en découvertes !

N’oubliez pas d’inviter vos amis et de partager cet événement unique !

Possibilité d’acheter du vin sur place. »

Avec la participation du comité des fêtes d’Arras-en-Lavedan.

Réservations agence.aponia@gmail.com ou au 06 44 13 47 38. .

Salle des fêtes ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 44 13 47 38 agence.aponia@gmail.com

English :

« Dear friends and wine lovers,

We are delighted to invite you to an exceptional evening dedicated to the delights of the Argentine terroir!

Join us for a sensory journey through Argentina’s emblematic grape varieties, such as Malbec and Torrontés, accompanied by tasty dishes that will sublimate every sip.

Program:

– Tasting of five exceptional wines, each paired with a dish specially concocted for the occasion.

– Discover the origins and secrets of Argentine viticulture.

– An opportunity to share our common passions.

Whether you’re a connoisseur or simply curious, this evening promises to be rich in flavors and discoveries!

Don’t forget to invite your friends and share this unique event!

Wine available for purchase on site. »

German :

« Liebe Freunde und Weinliebhaber!

Wir freuen uns, Sie zu einem außergewöhnlichen Abend einladen zu können, der den Köstlichkeiten des argentinischen Terroirs gewidmet ist!

Begleiten Sie uns auf eine sinnliche Reise durch die emblematischen Rebsorten Argentiniens, wie Malbec und Torrontés, begleitet von köstlichen Speisen, die jeden Schluck verfeinern werden.

Auf dem Programm stehen:

– Verkostung von fünf außergewöhnlichen Weinen, die jeweils mit einem speziell für diesen Anlass zusammengestellten Gericht kombiniert werden.

– Entdeckung der Ursprünge und Geheimnisse des argentinischen Weinbaus.

– Ein Moment des Austauschs und des Teilens über unsere gemeinsamen Leidenschaften.

Ob Sie nun ein Weinkenner oder einfach nur neugierig sind, dieser Abend verspricht, reich an Geschmack und Entdeckungen zu werden!

Vergessen Sie nicht, Ihre Freunde einzuladen und dieses einzigartige Ereignis mit ihnen zu teilen!

Es besteht die Möglichkeit, vor Ort Wein zu kaufen »

Italiano :

« Cari amici e amanti del vino,

Siamo lieti di invitarvi a una serata eccezionale dedicata alle delizie del terroir argentino!

Unitevi a noi in un viaggio sensoriale attraverso i vitigni emblematici dell’Argentina, come il Malbec e il Torrontés, accompagnati da piatti gustosi che esalteranno ogni sorso.

In programma:

– Degustazione di cinque vini eccezionali, ciascuno abbinato a un piatto appositamente preparato per l’occasione.

– Scoprire le origini e i segreti della viticoltura argentina.

– Un’occasione per condividere le nostre passioni comuni.

Che siate intenditori o semplici curiosi, questa serata si preannuncia ricca di sapori e di scoperte!

Non dimenticate di invitare i vostri amici e di condividere questo evento unico!

Vino disponibile per l’acquisto sul posto »

Espanol :

« Queridos amigos y amantes del vino,

Nos complace invitarles a una velada excepcional dedicada a las delicias del terruño argentino

Acompáñenos en un viaje sensorial a través de las variedades de uva emblemáticas de Argentina, como el Malbec y el Torrontés, acompañado de sabrosos platos que realzarán cada sorbo.

En el programa:

– Degustación de cinco vinos excepcionales, cada uno de ellos maridado con un plato especialmente elaborado para la ocasión.

– Descubrir los orígenes y secretos de la viticultura argentina.

– Una oportunidad para compartir nuestras pasiones comunes.

Tanto si es usted un entendido como un simple curioso, esta velada promete estar llena de sabores y descubrimientos

No olvide invitar a sus amigos y compartir este acontecimiento único

Vino a la venta in situ »

