Dégustation au Camping Saint-Satur

Dégustation au Camping Saint-Satur vendredi 1 août 2025.

Dégustation au Camping

Chemin des Godibolles Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 11:00:00

fin : 2025-08-01 13:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Le camping des Portes de Sancerre et Vue sur Vignes avec ses étudiants du CFPPA , vous offrent la possibilité de gouter au Sancerre et Coteaux du Giennois !

Que vous soyez sur la Loire à Vélo, en vacances, de passage ou autre n’hésitez pas à les retrouver pour un instant de partage et de saveurs !

Chemin des Godibolles Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 9 82 57 46 68 vuessurvignes@gamil.com

English :

The Portes de Sancerre and Vue sur Vignes campsites and their CFPPA students offer you the chance to taste Sancerre and Coteaux du Giennois wines!

Whether you’re on the Loire à Vélo, on vacation, just passing through or elsewhere, don’t hesitate to join them for a moment of sharing and flavors!

German :

Der Campingplatz Portes de Sancerre et Vue sur Vignes bietet Ihnen mit seinen CFPPA-Schülern die Möglichkeit, den Sancerre und die Coteaux du Giennois zu probieren!

Ob Sie nun auf der Loire à Vélo, im Urlaub, auf der Durchreise oder sonstwie unterwegs sind, zögern Sie nicht, sie für einen Moment des Austauschs und des Genusses zu treffen!

Italiano :

Il campeggio Portes de Sancerre e Vue sur Vignes e i suoi studenti del CFPPA vi offrono la possibilità di degustare i vini di Sancerre e Coteaux du Giennois!

Che siate sulla Loira à Vélo, in vacanza, di passaggio o altrove, non esitate a unirvi a loro per un momento di condivisione e di gusto!

Espanol :

El camping Portes de Sancerre y Vue sur Vignes y sus alumnos del CFPPA le proponen degustar los vinos de Sancerre y Coteaux du Giennois

Tanto si se encuentra en la Loire à Vélo, de vacaciones, de paso o en cualquier otro lugar, ¡no dude en unirse a ellos para compartir un momento de sabor!

L’événement Dégustation au Camping Saint-Satur a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme du Grand Sancerrois