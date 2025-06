Dégustation au Château Saint-Sernin – Les Landes Parnac 21 juin 2025 16:00

Dégustez autrement !

Le samedi 21 juin à 16h, le Château Saint-Sernin vous ouvre ses portes pour un atelier sensoriel unique, guidé par Marie-Charlotte, sophrologue.

Au programme une dégustation en pleine conscience autour du vin, accompagnée de belles surprises gustatives.

Un moment hors du temps pour savourer le vin mais pas que…

Réservation conseillée par téléphone

Atelier maintenu à partir de 5 participant(e)s 32 .

Les Landes Château Saint-Sernin

Parnac 46140 Lot Occitanie +33 6 21 69 42 46

English :

Taste differently!

On Saturday June 21 at 4pm, Château Saint-Sernin opens its doors to you for a unique sensory workshop, guided by sophrologist Marie-Charlotte.

German :

Probieren Sie einmal anders!

Am Samstag, den 21. Juni um 16 Uhr öffnet das Château Saint-Sernin seine Türen für einen einzigartigen sensorischen Workshop, der von der Sophrologin Marie-Charlotte geleitet wird.

Italiano :

Assaggiate in modo diverso!

Sabato 21 giugno alle 16.00, lo Château Saint-Sernin vi apre le porte per un laboratorio sensoriale unico, guidato dalla sofrologa Marie-Charlotte.

Espanol :

¡Saborea de otra manera!

El sábado 21 de junio a las 16:00, el Château Saint-Sernin le abre sus puertas para un taller sensorial único, guiado por la sofróloga Marie-Charlotte.

