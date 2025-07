DÉGUSTATION AU CŒUR DES VIGNES Palavas-les-Flots

DÉGUSTATION AU CŒUR DES VIGNES Palavas-les-Flots mardi 8 juillet 2025.

DÉGUSTATION AU CŒUR DES VIGNES

Route de Maguelone Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08 2025-07-29 2025-08-19 2025-09-09

10h

Dégustation au cœur des vignes

Visite des vignes qui ne sont pas ouvertes au Grand Public,

Anecdotes historiques, découverte du terroir, panorama à 360 °

Dégustation de la gamme des vins BIO Handi-solidaire du Domaine, au cœur des vignes.

18 € TTC par personne adulte / 9 € TTC Enfants 6 18 ans

Gratuit pour les moins de 6 ans pas de réservation nécessaire

Nombre de places limitées.

Rendez-vous 9h50 devant le Restaurant Comptoir des Compagnons pour une visite à 10h presqu’île de Maguelone Accès voiture par Palavas-les-Flots.

Parking gratuit sur place.

Balade maintenue en cas de mauvais temps, le tour sera adapté.

Dégustation maintenue en cas de mauvais temps. .

Route de Maguelone Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 63 63

English :

10h

Tasting in the heart of the vineyard

Domaine de Maguelone

Prices From 9.5 to 18?

Reservations: www.eboutique-maguelone.com

German :

10h

Weinprobe im Herzen der Weinberge

Domaine de Maguelone

Preise: Von 9,5 bis 18 ?

Reservierung: www.eboutique-maguelone.com

Italiano :

10h

Degustazione nel cuore dei vigneti

Domaine de Maguelone

Prezzi Da 9,5 a 18?

Prenotazione: www.eboutique-maguelone.com

Espanol :

10h

Degustación en el corazón de los viñedos

Domaine de Maguelone

Tarifas De 9,5 a 18?

Reservas: www.eboutique-maguelone.com

