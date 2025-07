DÉGUSTATION AU CŒUR DES VIGNES Villeneuve-lès-Maguelone

DÉGUSTATION AU CŒUR DES VIGNES Villeneuve-lès-Maguelone mardi 8 juillet 2025.

DÉGUSTATION AU CŒUR DES VIGNES

Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Dégustation au cœur des vignes

Visite des vignes qui ne sont pas ouvertes au Grand Public,

Anecdotes historiques, découverte du terroir, panorama à 360 °

Dégustation de la gamme des vins BIO Handi-solidaire du Domaine, au cœur des vignes.

18 € TTC par personne adulte / 9 € TTC Enfants 6 18 ans

Gratuit pour les moins de 6 ans pas de réservation nécessaire

Nombre de places limitées.

Rendez-vous 9h50 devant le Restaurant Comptoir des Compagnons pour une visite à 10h presqu’île de Maguelone Accès voiture par Palavas-les-Flots.

Parking gratuit sur place.

Balade maintenue en cas de mauvais temps, le tour sera adapté.

Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 67 50 49 88 contact@cdm34.org

English :

Tasting in the heart of the vineyard

Visit vineyards not open to the general public,

Historical anecdotes, discovery of the terroir, 360° panorama

German :

Verkostung im Herzen der Weinberge

Besuchen Sie die Weinberge, die nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind,

Historische Anekdoten, Entdeckung des Terroirs, 360 °-Panorama

Italiano :

Degustazione nel cuore dei vigneti

Visitate i vigneti non aperti al pubblico,

Aneddoti storici, scoperta del terroir, panorama a 360 gradi

Espanol :

Degustación en el corazón de los viñedos

Visite los viñedos que no están abiertos al público en general,

Anécdotas históricas, descubrimiento del terruño, panorama de 360

