Dégustation au cœur du Château Petit Sonnailler D 16 Aurons

Dégustation au cœur du Château Petit Sonnailler D 16 Aurons vendredi 17 octobre 2025.

Dégustation au cœur du Château Petit Sonnailler

Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre 2025 de 9h à 18h. D 16 Château du Petit Sonnailler Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Dans le cadre de l’évènement « Vignobles en Scène ! Les Journées Vignobles & Découvertes », le Château Petit Sonnailler vous propose des dégustations tout au long du week-end, au cœur du domaine !

Prenez place au sein du caveau de dégustation, situé dans le château du XIIème siècle et ancienne bâtisse templière, pour découvrir les différentes gammes de vins du domaine en Appellation d’Origine Contrôlée.

Au programme

– Accueil des participants

– Présentation du vignoble et de l’activité oenotourisme

– Dégustation des vins .

D 16 Château du Petit Sonnailler Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 11 69 93 chateaupetitsonnailler@gmail.com

English :

As part of the « Vignobles en Scène ! Les Journées Vignobles & Découvertes » event, Château Petit Sonnailler is offering tastings all weekend long, in the heart of the estate!

German :

Im Rahmen der Veranstaltung « Vignobles en Scène! Les Journées Vignobles & Découvertes » bietet Ihnen das Château Petit Sonnailler das ganze Wochenende über Verkostungen im Herzen des Weinguts an!

Italiano :

Nell’ambito dell’evento « Vignobles en Scène ! Les Journées Vignobles & Découvertes », lo Château Petit Sonnailler offre degustazioni di vini per tutto il fine settimana nel cuore della tenuta!

Espanol :

¡En el marco del evento « Vignobles en Scène ! Les Journées Vignobles & Découvertes », el Château Petit Sonnailler ofrece degustaciones de vino durante todo el fin de semana en el corazón de la finca

L’événement Dégustation au cœur du Château Petit Sonnailler Aurons a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme du Massif des Costes