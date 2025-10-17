Dégustation au Domaine NaÏs Domaine Naïs Rognes

Dégustation au Domaine NaÏs Domaine Naïs Rognes vendredi 17 octobre 2025.

Dégustation au Domaine NaÏs

Du vendredi 17 au samedi 18 octobre 2025 de 15h à 18h et de 9h à 12h. Domaine Naïs 161 route du puy Rognes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-17

Dégustation exceptionnelle. Découvrez toutes nos cuvées et savourez l’ensemble des produits du domaine.

Le domaine Naïs fut créé en 2001 par Éric et Evelyne Davin, Christiane et Laurent Bastard. Depuis, Adrien Bastard et Bastien Davin les fils ont rejoint l’aventure. Les vignes sont disséminées sur la commune de Rognes au cœur de la Provence.



Nous cultivons 50 hectares de vignes cultivés dans le respect de l’environnement avec le label HVE, sous l’appellation AOP Coteaux d’Aix en Provence.



Grâce à des terroirs uniques (sableux-limoneux, argilo-calcaire) et des cépages soigneusement sélectionnées, nous créons des vins de qualité, ou modernité et tradition se rencontrent.



Depuis 2023, nous sommes en conversion vers une agriculture biologique, qui sera totale en 2026. .

Domaine Naïs 161 route du puy Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 16 73 domainenais@gmail.com

English :

Exceptional tasting. Discover all our cuvées and enjoy all the estate’s products.

German :

Eine außergewöhnliche Verkostung. Entdecken Sie alle unsere Cuvées und genießen Sie alle Produkte des Weinguts.

Italiano :

Degustazione eccezionale. Scoprite tutte le nostre annate e gustate tutti i prodotti della tenuta.

Espanol :

Una degustación excepcional. Descubra todas nuestras añadas y disfrute de todos los productos de la finca.

L’événement Dégustation au Domaine NaÏs Rognes a été mis à jour le 2025-09-19 par Office Municipal de Tourisme de Rognes