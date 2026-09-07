Dégustation au magasin du verger de Poisy, Poisy, Poisy

Informations pratiques

Dégustation au magasin du verger de Poisy Mercredi 7 octobre, 14h00 Poisy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00

Venez découvrir le monde merveilleux des abeilles et tous les trésors qu’elles proposent au magasin du verger de Poisy

Nous vous ferons découvrir le matériel de l’apiculteur et déguster les différents produits de la ruche.

Poisy 859 route de l’école d’agriculture 74330 Poisy Poisy 74330 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte et dégustation des produits de la ruche au magasin du verger de Poisy miel pollen