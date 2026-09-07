AGENDA · Poisy
Dégustation au magasin du verger de Poisy, Poisy, Poisy
mercredi 7 octobre 2026 · Poisy
Informations pratiques
Dégustation au magasin du verger de Poisy Mercredi 7 octobre, 14h00 Poisy Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00
Venez découvrir le monde merveilleux des abeilles et tous les trésors qu’elles proposent au magasin du verger de Poisy
Nous vous ferons découvrir le matériel de l’apiculteur et déguster les différents produits de la ruche.
Poisy 859 route de l’école d’agriculture 74330 Poisy Poisy 74330 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Découverte et dégustation des produits de la ruche au magasin du verger de Poisy miel pollen