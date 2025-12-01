Dégustation autour du calendrier de l’Avent Katzenthal

Dégustation autour du calendrier de l’Avent Katzenthal lundi 1 décembre 2025.

Dégustation autour du calendrier de l’Avent

9 Grand’rue Katzenthal Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-01 13:00:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

Date(s) :

2025-12-01

Dégustation de vins et bredalas au pied des sapins de Noël. Le vigneron partage ses anecdotes et traditions dans une ambiance très chaleureuse (1/2 bouteille de vin offerte).

Et si l’attente de Noël se savourait autour d’un verre ? Les Vins Stoecklé vous ouvrent les portes de leur cave familiale décorée aux couleurs de l’Avent pour une parenthèse gourmande et conviviale.

Au pied des sapins illuminés, laissez-vous tenter par une dégustation de vins d’Alsace soigneusement sélectionnés, accompagnés de délicieux bredalas aux saveurs d’enfance.

Le vigneron partagera avec vous ses anecdotes et vous dévoilera les traditions alsaciennes qui rendent cette période si unique et féerique. Une rencontre chaleureuse, idéale pour patienter jusqu’à Noël en alliant plaisirs gustatifs et découvertes authentiques. 0 .

9 Grand’rue Katzenthal 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

Wine tasting and bredalas under the Christmas trees. The winemaker shares his anecdotes and traditions in a very warm atmosphere (1/2 bottle of wine offered).

German :

Weinverkostung und Bredalas am Fuße der Weihnachtsbäume. Der Winzer teilt seine Anekdoten und Traditionen in einer sehr gemütlichen Atmosphäre (1/2 Flasche Wein gratis).

Italiano :

Degustazione di vini e bredala sotto gli alberi di Natale. Il vignaiolo condivide i suoi aneddoti e le sue tradizioni in un’atmosfera molto calorosa (1/2 bottiglia di vino in omaggio).

Espanol :

Degustación de vinos y bredalas bajo los árboles de Navidad. El enólogo comparte sus anécdotas y tradiciones en un ambiente muy cálido (1/2 botella de vino gratis).

