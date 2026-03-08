Dégustation Aux Terrasses d’Adrien Caveau Les Terrasses d’Adrien Sannes
Dégustation Aux Terrasses d'Adrien Caveau Les Terrasses d'Adrien Sannes samedi 21 mars 2026.
Caveau Les Terrasses d'Adrien 302 D9 route de la bonde Sannes Vaucluse
Tarif : – – 25 EUR
Début : 2026-03-21
fin : 2026-04-11
2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-29 2026-06-05
Dégustation de 3 verres de vin du domaine, accompagné d'une planche à partager.
Caveau Les Terrasses d'Adrien 302 D9 route de la bonde Sannes 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 65 23 01 26 contact@lesterrassesdadrien.fr
Tasting of 3 glasses of estate wine, accompanied by a board to share.
